Die SSC Neapel will schon in Kürze mit einem neuen Vertrag für Khvicha Kvaratskhelia aufwarten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll der georgische Nationalspieler Anfang des kommenden Jahres bis 2028 verlängern und vom italienischen Erstligisten mit einer Gehaltsverdopplung belohnt werden. Derzeit verdient der 21-Jährige dem Bericht zufolge 1,2 Millionen Euro im Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kvaratskhelia spielte sich in der laufenden Saison durch Topleistungen in der Serie A und der Europa League in die Notizbücher zahlreicher Klubs. Auch deshalb will Neapel den trickreichen Offensivspieler mit einem angepassten Kontrakt ausstatten. Erst vor wenigen Tagen bezeichnete Kvaradona bei einer öffentlichen Rede Neapel als sein „Zuhause“.

Lese-Tipp

Der Favorit bei WM-Star Ounahi