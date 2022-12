Neapel: Kvaratskhelia fühlt sich wie „zu Hause“

Serie A-Senkrechtstarter Kvicha Kvaratskhelia fühlt sich bei der SSC Neapel menschlich und sportlich gut aufgehoben. Bei einer Rede an einer Universität in Neapel äußerte sich der Georgier wie folgt: „Für Georgier und Neapolitaner steht die Familie immer an erster Stelle, deshalb fühle ich mich hier auch zu Hause.“ Und weiter: „Als ich das erste Mal im Diego Armando Maradona-Stadion spielte, fühlte ich mich wirklich wie ein Profifußballer.“

Der 21-Jährige kommt für den derzeitigen Tabellenführer der italienischen Liga wettbewerbsübergreifend auf 18 Torbeteiligungen (acht Tore, zehn Vorlagen) in 17 Spielen. Folglich hat Kvaratskhelia einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug der Azzurri und wird von den Fans bereits „Kvaradona“ genannt. Im Sommer wechselte der 1,83 Meter große Linksaußen für zehn Millionen Euro von Dinamo Batumi nach Italien.

