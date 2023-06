Ducksch lehnt Millionen-Offerte ab

Marvin Ducksch will nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ hat der Stürmer vom SV Werder Bremen ein lukratives Angebot vom Al Wehda FC abgelehnt. Ducksch, der bis 2024 an der Weser gebunden ist, verhandelt aktuell auch mit den Grün-Weißen über eine Vertragsverlängerung.

Die Werder-Bosse wollen zeitnah eine Entscheidung. Leiter Profifußball Clemens Fritz erklärt: „Wir haben ihm ein gutes Angebot vorgelegt und sind da in den Gesprächen. Dass in so einer Phase Sachen gestreut werden, kommt schon mal vor. Aber davon lassen wir uns nicht treiben. Wir sind da ganz entspannt.“ Angeblich soll der Saudi-Klub bereit gewesen sein, zwölf Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Fritz zufolge ist aber kein konkretes Angebot für Ducksch eingegangen. Der Werder-Manager betont: „Wir würden Marvin gerne behalten, jetzt liegt es an ihm.“

