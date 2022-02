BVB: Zweifel an Zagadou-Verlängerung?

Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwingt Dan-Axel Zagadou wieder einmal für einige Wochen zum Zuschauen. Auch in dieser Saison stand der Franzose in der Bundesliga nur fünfmal in der Startelf von Borussia Dortmund. Die Leidensgeschichte des 22-Jährigen ist lang und scheint kein Ende zu nehmen.

Beim BVB ruft dies offenbar die Zweifler auf den Plan. Dem ‚kicker‘ zufolge fragt man sich an der Strobelallee zusehends, „inwiefern er auch als ständige Option über eine ganze Saison eingeplant werden kann“. Zagadous Verhandlungsposition sei „geschwächt“.

Rose ist Fan

An der grundsätzlichen Bereitschaft, den im Sommer auslaufenden Kontrakt zu verlängern, sollen die Überlegungen bislang aber nichts geändert haben. Eine Einigung schien zuletzt in greifbarer Nähe. Auch Marco Rose ist vom 22-Jährigen überzeugt.

Der Coach sieht Zagadou „langfristig in der ersten Elf, er hat großes Potenzial und wir wollen ihn gerne hier behalten“. Weitere Ausfälle des 1,96 Meter großen Innenverteidigers sollten aber eingeplant werden. Alles andere wäre fahrlässig.