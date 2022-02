Medien: Zagadou vor Verlängerung beim BVB

„Ich sehe ihn langfristig in der ersten Elf, er hat großes Potenzial und wir wollen ihn gerne hier behalten“, kündigte zuletzt Marco Rose in Bezug auf Dan-Axel Zagadou an. Dem Wunsch des Cheftrainers wird offenbar entsprochen.

Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steht beim Franzosen eine Vertragsverlängerung an. „Zagadou möchte verlängern, der Klub möchte verlängern, eine Einigung steht bevor“, geht die Essener Regionalzeitung von einer baldigen Einigung mit dem 22-Jährigen aus.

Zagadou läuft seit 2017 am Rheinlanddamm auf, wurde in der laufenden Saison aber durch Verletzungen zurückgeworfen. Insgesamt kam er auf lediglich rund 550 Einsatzminuten verteilt auf zwölf Spiele.

Interesse an Süle und Schlotterbeck

Fraglich bleibt, wer in der kommenden Saison neben Zagadou verteidigen wird. Die ‚WAZ‘ bestätigt Berichte, wonach sich die Schwarz-Gelben intensiv mit Niklas Süle (26) und Nico Schlotterbeck (22) beschäftigen. Den Bayern-Verteidiger, dessen Vertrag ausläuft, soll es allerdings eher ins Ausland beziehungsweise nach England ziehen.

Schlotterbeck blickt auf eine starke Bundesliga-Saison zurück, was allerdings seinen Marktwert deutlich gesteigert hat. Mindestens 20 Millionen Euro sollen für den Innenverteidiger vom SC Freiburg fällig werden.

Akanji-Abschied wird wahrscheinlicher

Günstiger wäre es, vorhandenes Personal zu behalten. Mit Manuel Akanji würde der BVB gerne verlängern, der Schweizer will aber zu den teaminternen Topverdienern aufsteigen. Klubs aus dem Ausland haben angesichts des 2023 auslaufenden Vertrags bereits die Fühler ausgefahren. „Ein Abgang im Sommer wird wahrscheinlicher“, glaubt daher die ‚WAZ‘.