Roma verhandelt Kluivert-Verkauf

Justin Kluivert (24) steht womöglich vor einem Wechsel in die Premier League. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, verhandelt der AFC Bournemouth derzeit mit der AS Rom über einen Transfer. Schon in den kommenden Tagen könnte ein Deal zustande kommen.

Seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu den Römern im Sommer 2018 wurde Kluivert immer wieder ausgeliehen, unter anderem auch in die Bundesliga zu RB Leipzig. Nun soll es sich aber um einen Verkauf und keine weitere Leihe handeln. Kluivert kam in der abgelaufenen Saison beim FC Sevilla auf 29 Einsätze mit zehn direkten Torbeteiligungen.

