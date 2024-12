Salzburg feuert Lijnders

Pepijn Lijnders ist nicht länger Trainer von RB Salzburg. Der 41-jährige Niederländer wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Lijnders, zuvor Co-Trainer unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool, hatte erst im Sommer in Salzburg übernommen. In der Champions League haben die Österreicher fünf von sechs Spielen verloren, in der Liga liegt man nur auf Rang fünf.

Stephan Reiter, CEO und Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport, erklären: „Wir haben bereits vor einiger Zeit mit unserer angekündigten Analyse einer leider nicht zufriedenstellenden Herbstsaison begonnen. Dabei konnte man deutlich erkennen, dass wir in viel zu vielen Spielen weit von unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entfernt waren. So sind wir letztlich zur Überzeugung gelangt, dass unsere Mannschaft einen neuen Impuls unter neuer Führung benötigt.“