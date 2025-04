Youth League-Knipser wechselt nach Salzburg

Phillip Verhounig kickt ab Sommer für Red Bull Salzburg. Wie die Österreicher bekanntgeben, kommt der Offensivspieler von Salzburgs Partnerklub FC Liefering und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Der Transfer wurde für das Sondertransferfenster im Vorfeld der Klub-WM vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Liefering steht der 19-Jährige in der laufenden Spielzeit bei fünf Torbeteiligungen in 14 Spielen. In der Youth League, bei der der Österreicher bereits für Salzburg aufläuft, führt er mit acht Treffern die Torschützenliste an.