Fortuna: Johannesson macht Hoffnung auf Verbleib

Isak Bergmann Johannesson möchte Fortuna Düsseldorf offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Die Leihgabe des FC Kopenhagen schwärmt gegenüber der ‚Bild‘ von seinem neuen Arbeitgeber: „Ich fühle mich so gut hier. Es ist, als wäre es sofort meine Familie geworden. Alle kümmern sich so toll um mich.“

Dass sich der zentrale Mittelfeldspieler bei den Rheinländern wohlfühlt, zeigt der 20-Jährige auch auf dem Platz. Johannesson stand in der Liga bislang sechsmal in der Startelf, wettbewerbsübergreifend ist der Isländer schon an acht Toren (drei Treffer, fünf Assists) direkt beteiligt gewesen. Dabei wäre der 22-fache Nationalspieler vergleichsweise günstig zu haben: Die Fortuna sicherte sich eine zwei Millionen schwere Kaufoption.