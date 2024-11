Bayerns letztes Davies-Angebot

„Die sind da“, entgegnete Sportvorstand Max Eberl am Sonntag auf die Frage, ob Chancen bestehen, dass Alphonso Davies (24) seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Um besagte Chancen – die Transfer-Insider Fabrizio Romano zuletzt auf „zehn Prozent“ bezifferte – zu erhöhen, haben die Münchner nun wohl noch einmal nachgelegt.

Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, hat Davies in der Kabine durchsickern lassen, dass ihm ein neues, womöglich finales Angebot vorgelegt wurde. Die kolportierte Ansage der Bayern: Annehmen oder sich einen neuen Klub suchen. Davies habe bislang nicht auf das Angebot geantwortet.

Eine Einigung scheiterte bislang in erster Linie an der Gehaltsfrage. Im Sommer ist der Linksverteidiger nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben. In Stellung gebracht haben sich bereits Real Madrid, Manchester United und der FC Barcelona.