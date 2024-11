Eberl sieht Chance auf Davies-Verbleib

Nachdem der FC Bayern das dritte Spiel in Folge gegen Union (3:0) mit weißer Weste für sich entschied, stand Max Eberl bei ‚ran‘ für einige Fragen Rede und Antwort. Der Sportvorstand äußerte sich unter anderem zum Druck in der Champions League und der Zukunft von Alphonso Davies.

Dass der Rekordmeister nun zum dritten Mal ohne Gegentor blieb, ist nach der 1:4-Pleite beim FC Barcelona wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. „Wir sollten nicht dauernd nach Barcelona gucken. Wir haben das Spiel abgearbeitet, wir haben 4:1 dort verloren, die zweite Halbzeit war nicht gut. Jetzt haben wir drei Spiele in Folge zu null gespielt, das hat es zum letzten Mal in München 2020 gegeben“, stellt Eberl klar.

Grundsätzlich will der FC Bayern aber in der Champions League konkurrenzfähig sein und auf der großen Bühne brillieren. Am Mittwoch (21 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister Benfica in der Allianz Arena. Hinsichtlich der Partie gegen die formstarke Mannschaft aus Lissabon analysiert Eberl die Ausgangslage: „Das ist Champions League. Wir haben jetzt drei Spiele gehabt und zweimal verloren, dementsprechend haben wir schon ein bisschen Druck. Aber die Mannschaft ist zu Hause so gefestigt. Klar, wir wollen zu Hause gewinnen, da brauchen wir keinen warnen.“

Kurze aber klare Antwort zu Davies

Bezüglich der Zukunft von Alphonso Davies wollte Eberl sich nicht allzu tief in die Karten schauen lassen. Der Linksverteidiger feierte am Samstag seinen 24. Geburtstag, dementsprechend wurde der Bayern-Funktionär gefragt, ob es Chancen gebe, dass Davies auch seinen 25. Geburtstag bei den Bayern feiert. „Die sind da“, lässt Eberl die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung bei den Bayern-Fans am Leben.

Bisher scheinen die Gespräche über eine Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontrakts festgefahren. Aufgrund schwankender Leistungen in der vergangenen Saison waren die Münchner zunächst nicht dazu bereit, Davies in den Kreis der Topverdiener aufzunehmen. In der laufenden Spielzeit trumpft der pfeilschnelle Außenverteidiger aber wieder auf. Zeitgleich buhlt mit Real Madrid ein echtes Schwergewicht um seine Gunst. Zudem gibt es Gerüchte über Interesse von Manchester United und dem FC Barcelona.