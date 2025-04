Aufgrund der anhaltenden Verletzungsmisere wird Trainer Vincent Kompany aus der Not eine Tugend machen. Im Kader gegen den FC Augsburg heute Abend (20:30 Uhr) stehen zwei Toptalente aus der eigenen Jugend: Jonah Kusi-Asare (17) und erstmals auch Lennart Karl (17). Während Kusi-Asare schon dreimal auf der Bank saß, feiert Karl seine Kader-Premiere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer den Teenager noch nicht kennt – und das dürften heute die meisten sein – sollte einen Blick auf die Statistiken des Offensivspielers werfen. In der laufenden Spielzeit erzielte Karl für die U17 in 16 Ligaspielen satte 25 Tore, sammelte außerdem zehn Assists. Seit er für die U19 aufläuft, traf er in den bisherigen sechs Partien fünfmal.

Vorwiegend läuft Karl als Zehner auf, einige Partien bestritt der Linksfuß auch vom rechten Flügel aus. Deshalb beschreibt ihn Patrick Kaniuth, Bayerns U17-Coach, wie folgt: „Am stärksten ist er im rechten Halbraum mit kurzen Wegen in die Box. Lennart selbst definiert Martin Ödegaard als sein Vorbild, da sehe ich tatsächlich Parallelen. Er hat aber auch ein bisschen was von Arjen Robben und Michael Olise, die gerne in die Mitte ziehen und abschließen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittrainieren durfte Karl schon häufiger bei den Profis. Ob Kompany ihm heute schon das Debüt schenkt, wird sich zeigen. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen tollen Fußballer freuen, sollte der Belgier seinen Schützling auf den Rasen der WWK Arena schicken. „Wenn er am Ball ist, beugt man sich als Zuschauer automatisch nach vorne und weiß: Jetzt passiert was“, sagt Kaniuth. Vielleicht hat der Rekordmeister nach Jamal Musiala (22) den nächsten Offensivstar aus der Bayern-Schmiede schon in den eigenen Reihen.