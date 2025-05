Konkrete Gespräche: HSV an Peretz dran

Daniel Peretz will den FC Bayern im Sommer verlassen, da ihm spätestens seit der Verpflichtung von Jonas Urbig (21) die Perspektive an der Säbener Straße fehlt. Da er bei seinen Auftritten im Trikot der Münchner und der israelischen Nationalmannschaft durchaus überzeugen konnte, hat der 24-Jährige einen Markt.

Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass Eintracht Frankfurt mit Peretz spricht und überlegt, ihn als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Kaua Santos (22) nach Hessen zu holen. Nun wird eine andere Option aber wesentlich konkreter. Denn wie ‚Sky‘ berichtet, mischt der Hamburger SV intensiv im Rennen um den Torhüter mit. Demnach haben bereits konkrete Gespräche zwischen der Spielerseite und den Rothosen stattgefunden, Peretz kann sich einen Wechsel durchaus vorstellen.

Auch Burnley ist dran

Ein Transfer wird wohl nur realistisch, wenn der HSV in die Bundesliga aufsteigt, danach sieht es aber aktuell aus. Der Bezahlsender berichtet von einer Leihe oder einem Verkauf mit Rückkaufoption für den deutschen Rekordmeister. Auch der FC Burnley, Aufsteiger in die Premier League, soll Interesse bekunden und sich über den Kontakt zu Vincent Kompany in Verbindung gesetzt haben.

In Hamburg bekämen Daniel Heuer Fernandes (32) und Matheo Raab (26), die beide in dieser Saison schon zum Einsatz kamen, also einen externen Keeper vor die Nase gesetzt. Was das für die Zukunft der beiden, die jeweils noch bis 2026 gebunden sind, heißen würde, ist noch nicht klar.