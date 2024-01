Neuer Vertrag: Sané macht Bayern-Fans glücklich

Leroy Sané befindet sich in einer überaus angenehmen Verhandlungsposition. Der Vertrag des trickreichen Offensivspielers läuft 2025 aus und die Leistungen in der aktuellen Saison sind außergewöhnlich gut. Sané wurde bereits mit Klubs wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Und der FC Bayern bemüht sich logischerweise um eine Vertragsverlängerung.

Zuletzt war immer wieder zu hören, dass Sané keine Eile hat und am liebsten erst nach der EM im Sommer eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will. Die neuesten Aussagen des 28-Jährigen lassen nun aber aufhorchen. Im Rahmen eines Fanklub-Besuchs erklärte der 59-fache Nationalspieler am heutigen Sonntag hinsichtlich einer Verlängerung in München: „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.“

Und auch die Antwort auf die Frage, bei welchem anderen Klub er sich eine Zukunft vorstellen könnte, ließ die Herzen der anwesenden Fans höher schlagen. Sané erklärte: „Ich habe gedacht, ich beende meine Karriere hier.“ Die Unterschrift unter ein neues, langfristig datiertes Arbeitspapier wäre für die Bayern ein Meilenstein in der Zukunftsplanung. Mit neun Toren und elf Assists ist Sané in dieser Saison eine der positiven Erscheinungen beim Rekordmeister.