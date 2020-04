St. Pauli: Wird Veerman abgeworben?

Dem FC St. Pauli droht der Verlust von Mittelstürmer Henk Veerman. Wie die ‚Bild‘ berichtet, interessiert sich mit dem RSC Chaleroi ein belgischer Klub für den 29-jährigen Niederländer. Pauli könnte damit einen absoluten Leistungsträger verlieren.

Wegen einer Kreuzbandverletzung ist Veermann erst seit November wieder am Ball, erzielte seitdem aber acht Tore in nur 13 Zweitliga-Partien. Entsprechend hart würde Pauli sein Verlust treffen. Bei den Hamburgern hat der Stoßstürmer noch einen Vertrag bis 2021, kann also nur noch in der kommenden Transferperiode einen angemessenen Gegenwert erzielen.