Arsenal: Sturmjuwel Edwards vor Verlängerung

Die Chancen für den FC Arsenal auf eine Vertragsverlängerung mit Khayon Edwards stehen offenbar sehr gut. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird das 18-jährige Offensivtalent in Kürze einen langfristigen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine zusätzliche Saison bei den Gunners unterzeichnen. Sein derzeit noch gültiges Arbeitspapier läuft im Sommer aus.

Dem Bericht zufolge waren insbesondere der FC Chelsea und Brighton & Hove Albion an Edwards interessiert. Im vergangenen Jahr wurden auch Teams aus der Bundesliga mit dem Engländer in Verbindung gebracht. Im laufenden Wettbewerb traf Edwards 16 Mal in 16 Partien für das U18-Team von Arsenal, bevor der Rechtsfuß seine Saison bereits im Februar verletzungsbedingt beenden musste.