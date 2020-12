Medien: Nizza entlässt Vieira

Patrick Vieira (44) muss offenbar seinen Posten beim OGC Nizza räumen. Wie ‚Nice-Matin‘ berichtet, hat der Ligue 1-Klub seinen Cheftrainer entlassen. Vorausgegangen war am gestrigen Donnerstagabend die 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Nizza war es wettbewerbsübergreifend die fünfte Pleite in Serie. In der Liga steht man auf Platz elf, das Erreichen der nächsten Runde in der Europa League ist nach fünf Spieltagen nicht mehr möglich. Vieira hatte seinen Dienst in Nizza im Sommer 2018 angetreten.