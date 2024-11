Celtic-Durchstarter: Kühn will auf WM-Zug aufspringen

Nicolas Kühn will sich mit den nachhaltig guten Leistungen für Celtic Glasgow auch einen Platz in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sichern. „Jeder Junge, der Fußball spielt, träumt davon, irgendwann in der Nationalmannschaft zu spielen“, sagt der 24-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘, „ich habe schon oft gesagt, die DFB-Elf ist ein Riesenziel von mir. […] Ich zeige auf dieser Bühne, dass ich mithalten kann. Und das will ich eines Tages beim DFB ebenso unter Beweis stellen.“ Derzeit ist Kühn bei Celtic mit 21 Torbeteiligungen in 17 Spielen der alles überragende Offensivakteur und weckt Interesse in der Premier League.

Der unter anderem bei RB Leipzig ausgebildete Flügelspieler sagt weiter: „Ich weiß, dass ich die Qualität für die Nationalmannschaft habe und mache kein Geheimnis daraus, dass ich von der WM 2026 in den USA träume.“ Ob Kühn für seinen Traum bei einem größeren Klub Leistungen bringen muss? Noch wartet der Linksfuß nach eigener Aussage auf Nagelsmanns Anruf. Der FC Barcelona wurde in der Vergangenheit dagegen bereits zweimal bei Kühn vorstellig: „Schon vor meinem Wechsel mit 14 Jahren ins Internat von RB Leipzig gab es Kontakt zwischen Barça und meinem Berater. Und auch vor meiner Zeit bei Ajax Amsterdam (ab 2018, Anm. d. Red.) wollten sie mich holen.“ Stattdessen war Kühn den Weg zum Profi über die Stationen Bayern II, Erzgebirge Aue und Rapid Wien gegangen, ehe es Anfang 2023 zu Celtic ging.