Arsenal vor Einigung über Balogun-Transfer

Der Transfer von Folarin Balogun zur AS Monaco rückt näher. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, steht der FC Arsenal in den Verhandlungen mit dem Ligue 1-Klub vor der mündlichen Einigung über eine Ablösesumme. Eine Übereinkunft mit dem Spieler selbst soll kein Hindernis für die ASM darstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal soll zuletzt umgerechnet rund 58 Millionen Euro für den 22-jährigen Stürmer gefordert haben. In welcher Höhe nun die Einigung mit Monaco naht, bleibt offen. Balogun verbrachte bereits die vergangene Saison in der Ligue 1 bei Stade Reims. Für die Franzosen traf er 21 Mal in der Liga. In Monaco ist er als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Breel Embolo (26) vorgesehen.