Werder sucht Leih-Klub für Opitz

Welches Trikot Leon Opitz (19) in der anstehenden Saison tragen wird, ist bisher noch unklar. Wie Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz der ‚DeichStube‘ verrät, sucht der Nordklub noch immer nach einem geeigneten Leihverein für das Eigengewächs: „Bisher ist da nichts. Wir haben sowohl mit Leon als auch dem Berater gesprochen. Für ihn ist es jetzt mehr oder weniger das erste Männerjahr. Wenn wir etwas finden, von dem alle Beteiligten überzeugt sind, werden wir uns an einen Tisch setzen.“

Opitz selbst hat dem Verein in Gesprächen bereits signalisiert, dass er sich eine temporäre Luftveränderung durchaus vorstellen könne. Angestrebt wird eine Leihe in die 3. Liga, allerdings verbunden mit der klaren Aussicht auf Einsätze. „Entscheidend ist auf jeden Fall die regelmäßige Spielpraxis“, betont Fritz. Opitz ist im vergangenen Sommer aus der Jugend des Klubs in den Profikader aufgestiegen und ist nach einer starken Vorbereitung in der Bundesliga bereits zu zwei Einsätzen gekommen.