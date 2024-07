Rumänien-Trainer Iordanescu lässt Zukunft offen

Rumäniens Trainer Edward Iordanescu möchte sich vorerst nicht zu seiner Zukunft als Nationalcoach äußern. Zunächst wolle er das abgelaufene EM-Turnier verarbeiten, erklärte er im Anschluss an das Achtelfinal-Aus gegen die Niederlande (0:3): „Wir warten ab, was passieren wird. Ich werde mich in Zukunft mit dem Verbandspräsidenten unterhalten. Jetzt werde ich mich erst einmal um meine Familie kümmern und viel schlafen.“ Der aktuelle Vertrag des 46-Jährigen lief nach dem Ausscheiden bei der EM aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unabhängig von seiner Anstellung attestiert Iordanescu der rumänischen Mannschaft in Hinblick auf die kommende WM 2026 ein großes Potenzial: „Diese Mannschaft hat eine große Zukunft. Es wäre aber wichtig, dass sie sich auch das zweite Mal in Folge für ein Turnier qualifiziert. Die vergangenen zwei Jahre müssen uns Hoffnung geben auf dem Weg in die Zukunft. Wir müssen weiterwachsen.“