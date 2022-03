Mainz beantragt Spielverlegung gegen Augsburg

Mainz 05 kann wohl auch am kommenden Wochenende gegen den FC Augsburg nicht antreten. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, wurde bei der DFL der Antrag gestellt, das Spiel gegen die Fuggerstädter zu verlegen. Dem Klub „steht zu diesem Spiel nicht die notwendige Anzahl an einsatzfähigen und spielberechtigten Spielern zur Verfügung“, so die Begründung.

Am vergangenen Sonntag musste bereits die Partie gegen Borussia Dortmund verschoben werden. Über Trainerteam, Mitarbeiterstab und den Spielerkader verteilt beklagten die Mainzer zunächst 19 positive Ergebnisse bei den Covid-Testungen, am Samstag kam Nummer 20 hinzu. Das Spiel gegen den BVB wurde auf den 16. März verlegt.