Milan-Trio im PSG-Visier?

Paris St. Germain könnte sich im Sommer gleich mehrfach beim AC Mailand bedienen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Printausgabe berichtet, zeigen die Pariser Interesse an Theo Hernández (26) und Mike Maignan (28). Zudem greift die Zeitung auch jüngste Gerüchte um Rafael Leão (24) auf.

Bei PSG bricht im Sommer eine neue Zeitrechnung an. Kylian Mbappé wird den Klub aller Voraussicht nach in Richtung Real Madrid verlassen, soll bei den Königlichen sogar schon unterschrieben haben. Das eingesparte Geld wollen die Pariser in neue Spieler investieren.