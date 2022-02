Bayern-Flirt schaltet Vlahovic aus

Die Scouts des FC Bayern dürften beim Turiner Stadtderby am gestrigen Freitagabend Gefallen an der Leistung von Innenverteidiger Bremer gefunden haben. Beim 1:1 des FC Turin bei Juventus legte der 24-jährige Brasilianer Juves Star-Neuzugang Dusan Vlahovic (22) an die Kette.

„Heute Abend hatte Dusan keine Orientierung auf dem Platz, weil Bremer bei direkten Duellen mit einem Kontakt sehr gut ist“, urteilte Juve-Trainer Massimiliano Allegri im Anschluss an die Serie A-Partie bei ‚DAZN.‘ Vor wenigen Tagen haben die Bayern laut ‚Sport1‘ Kontakt zur Seite von Bremer aufgenommen. Der Abwehrmann soll mindestens 15 Millionen Euro Ablöse kosten.