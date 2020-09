Bericht: Bailey will schnell nach England

Leon Bailey sieht seine Zukunft offenbar in England. Laut ‚Sky Sports‘ will der 23-jährige Jamaiker noch während der laufenden Transferperiode in die Premier League wechseln. Tottenham Hotspur und der FC Everton werden einmal mehr als Interessenten genannt.

Bailey steht noch bis 2023 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, die Werkself soll 45 Millionen Euro Ablöse fordern. Dabei weilt der Flügelstürmer seit Wochen in Quarantäne auf Jamaika. In den kommenden Tagen wird der Linksfuß zurück am Rhein erwartet.