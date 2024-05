Also doch: Weiser verlängert bei Werder

Gute Nachrichten für den SV Werder. Leistungsträger Mitchell Weiser hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Über die genaue Laufzeit machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Groß ist die Freude bei Lizenbereichsleiter Clemens Fritz: „Wir hatten intensive Gespräche mit Mitchell und freuen uns sehr, dass er den Weg gemeinsam mit uns weitergehen will. Mit seinem sportlichen Wert und seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Leistungsträger in unserem Kader, der davon überzeugt ist, seine sportlichen Ambitionen mit Werder realisieren zu können.“

Lese-Tipp

Werder: Weiser-Entscheidung vor Bochum-Spiel

Cheftrainer Ole Werner sagt über die weitere Zusammenarbeit mit dem 30-Jährigen: „Mitch bringt außergewöhnliche Fähigkeiten mit ein und ist mit seinen Qualitäten auf der rechten Seite einer unserer zentralen Spieler. Seitdem er in der Zweitligasaison zu uns gekommen ist, hat er gerade im Offensivspiel als Vorlagengeber, aber auch als Torschütze positiven Einfluss auf unser Spiel genommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiser selbst blickt optimistisch in die Zukunft: „Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl. Ich nehme auch wahr, dass sich hier im Klub einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen.“ Seit 2022 schnürt Weiser inzwischen die Schuhe für Werder. In 89 Pflichtspielen gelangen ihm neun Treffer und 20 Vorlagen. Vor allem als Kreativspieler in der Vorwärtsbewegung spielt der ehemalige Leverkusener eine Hauptrolle bei den Grün-Weißen.