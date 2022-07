St. Louis holt U19-Nationalspieler

Der US-amerikanische Klub St. Louis City verstärkt sich mit dem dänischen U19-Nationalspieler Isak Jensen aus dem Nachwuchs von Sönderjysk Elitesport. Der 18-jährige Außenbahnspieler unterzeichnet einen bis 2026 datierten Vertrag mit der Option auf eine einjährige Verlängerung.

