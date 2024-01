Origi-Leihe vor dem Abbruch?

Die Zusammenarbeit zwischen Divock Origi und Nottingham Forest könnte schneller enden als geplant. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, besteht ein Austausch zwischen dem AC Mailand und dem Premier League-Klub über einen vorzeitigen Leihabbruch des Belgiers. Die Rossoneri seien bereits auf der Suche nach einem neuen Klub für den 28-Jährigen. Angestrebt wird eine Leihe mit anschließender Festverpflichtung. Mit dem Los Angeles FC, dem FC Dallas und dem FC Cincinnati bekunden drei MLS-Vereine Interesse.

Origi war vor der Saison auf Leihbasis inklusive Kaufoption in Höhe von viereinhalb Millionen Euro von den Mailändern nach Nottingham gewechselt. Dabei übernahmen die Engländer das Gehalt des ehemaligen Liverpool-Stürmers vollständig. Im Gegenzug fiel keine Leihgebühr an für den 32-fachen Nationalspieler, der in der Hinrunde allerdings nicht überzeugen konnte.