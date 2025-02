Krisenklub macht ernst: Entlassungswelle bei United

Die harten Sparmaßnahmen bei Manchester United gehen weiter. Die Red Devils verkünden am Montagnachmittag eine großangelegte Umstrukturierung „zur Verbesserung der finanziellen Nachhaltigkeit des Klubs und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz“. Ziel des Plans ist es, „den Klub nach fünf aufeinanderfolgenden Verlustjahren seit 2019 wieder in die Gewinnzone zu bringen“. Dabei sollen erneut deutliche Einschnitte im Personalwesen getätigt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurden 250 von 1.150 Stellen gestrichen. Nun müssen etwa 150 bis 200 weitere Mitarbeiter gehen. Gespräche sollen zeitnah geführt werden.

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025

„Unsere beiden Hauptprioritäten als Klub sind, unseren Fans auf dem Spielfeld Erfolge zu bescheren und unsere Einrichtungen zu verbessern. Wir können nicht in diese Ziele investieren, wenn wir ständig Geld verlieren“, lässt sich CEO Omar Berrada zitieren, „am Ende dieses Prozesses werden wir einen schlankeren, agileren und finanziell nachhaltigeren Fußballverein haben, während wir unseren wertvollen Geschäftspartnern weiterhin einen erstklassigen Service bieten. Wir werden dann in einer viel stärkeren Position sein, um in den Erfolg des Fußballs und verbesserte Einrichtungen für die Fans zu investieren, während wir gleichzeitig die Vorschriften der UEFA und der Premier League einhalten.“ Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Klubführung um Milliardär und Investor Jim Ratcliffe mit aberwitzigen Sparmaßnahmen für Empörung gesorgt.