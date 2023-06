Stürmersuche: Werder blickt nach Italien

Bei der Suche nach Verstärkung für den Sturm ist der SV Werder Bremen scheinbar auf einen ehemaligen Bundeligaprofi aufmerksam geworden. Laut der ‚Sport Bild‘ könnte Ex-Leverkusener Joel Pohjanpalo (28) ein Thema bei den Grün-Weißen werden, um der Offensive mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Für den FC Venedig war der Finne in der abgeschlossenen Serie B-Saison in 37 Einsätzen an starken 26 Treffern direkt beteiligt (19 Tore, sieben Vorlagen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Selbst wenn Niclas Füllkrug (30) und Marvin Duksch (29) an der Weser bleiben, soll dem Fachmagazin zufolge vorne nachgerüstet werden. Dafür gibt es unter anderem zwei Gründe: Zum einen wird Leihprofi Maximilian Philipp (29) voraussichtlich zum VfL Wolfsburg zurückkehren, zum anderen Eren Dinkci (21) nach FT-Infos von Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern umworben.

Lese-Tipp

Lohn für den Erfolg: Werder verlängert mit Werner