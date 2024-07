Sesko flirtet mit Ibra

Benjamin Sesko hat im Sommer keinen Anruf von Zlatan Ibrahimovic bekommen. Der Stürmer von RB Leipzig verrät aber gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Nein, aber ich wünschte, er würde es mal tun, denn er ist mein großes Idol. Deswegen bin ich auch etwas neidisch auf meinen Berater, denn die beiden hatten Kontakt.“

Hintergrund: Ibrahimovic ist Sportlicher Berater des AC Mailand und in Transferfragen eingebunden. Der einstige Stürmerstar soll großer Sesko-Fan sein. Milan interessierte sich entsprechend zu Beginn des Sommers stark für Sesko – der 21-jährige Slowene verlängerte aber seinen Vertrag bei RB bis 2029. „Ich will bei RB Leipzig weiter Erfahrungen auf sehr hohem Niveau sammeln, und da, wo ich hinwill, werde ich viel Erfahrung brauchen“, so Sesko, der auch ein Faible für die englische Premier League einräumt.