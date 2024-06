De Ketelaere bleibt bei Atalanta

Charles De Ketelaere wird auch in Zukunft für Atalanta Bergamo spielen. Wie die beteiligten Klubs verkünden, hat der Europa League-Sieger die Kaufoption beim belgischen Offensivspieler gezogen. 22 Millionen Euro Sockelablöse gehen dem Vernehmen nach an den AC Mailand, weitere zwei Millionen können als Boni folgen.

Für wie lange De Ketelaere nun an Atalanta gebunden ist, gibt der Klub nicht bekannt. Der 23-Jährige war 2022 für rund 37 Millionen Euro vom FC Brügge nach Mailand gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In der abgelaufenen Leih-Saison war er in Bergamo hingegen gesetzt. 14 Tore und elf Vorlagen stehen nach 50 Pflichtspiel-Einsätzen zu Buche.