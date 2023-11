„BVB setzt dickes Ausrufezeichen“ | England schäumt vor Wut

BVB meldet sich zurück

Borussia Dortmund hat die Todesgruppe F überlebt und sogar vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Was die Wenigsten dem BVB zugetraut hatten, ist seit gestern Abend Realität. Die Freude beim Vizemeister und in der deutschen Presse ist entsprechend groß. Die ‚Münsterland Zeitung‘ titelt: „Der BVB setzt in Mailand ein dickes Ausrufezeichen: Achtelfinale, Reputation und 15 Millionen Euro“. Auch die ‚Bild‘ klatscht Beifall: „Bravo, BVB! Das nächste Achterbahn-Spiel!“ Für die ‚Ruhr Nachrichten‘ ist es ein Meilenstein in Schwarz und Gelb. Die Schlagzeile: „Der BVB meldet sich in Europa zurück!“

In Italien sieht es wenig überraschend ganz anders aus. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ resümiert: „Was für ein Zusammenbruch gegen Dortmund – Milan fast aus der Champions League raus“. Auch für den ‚Corriere dello Sport‘ war es ein rabenschwarzer Abend, den der AC Milan da erwischt hat: „Milan kollabiert zuhause gegen Dortmund“. ‚Il Messaggero‘ schreibt gar von einem „Knockout“.

Der Raub von Paris

Im Parallelspiel trennten sich Paris St. Germain und Newcastle United 1:1-Unentschieden. Die Franzosen wahrten durch einen Treffer in der Nachspielzeit die guten Chancen aufs Achtelfinale, Kylian Mbappé verwandelte einen zweifelhaften Handelfmeter. Die ‚L’Équipe‘ freut sich und titelt: „Das Schicksal weiter in der eigenen Hand“. Wie wichtig der Ausgleich für das Überleben von PSG war, weiß auch ‚Le Parisien‘: „Ein Punkt, der alles verändert“.

In England ist man dagegen wenig amused über die Entscheidung von Schiri Szymon Marciniak. „Thieve la France“, schimpft der ‚Daily Star‘ in Anlehnung an den Ausspruch ‚Vive la France‘ in Kombination mit dem verb thieve, zu deutsch stehlen. Auch der ‚Telegraph‘ spricht von einem „Raub“, der da gestern vor aller Augen in Paris stattgefunden hat. Ein Wortspiel mit dem bekannten Fluss, der durch die französische Hauptstadt fließt, liefert der ‚Mirror‘. Auf dem Cover heißt es: „Inseine“. Als Newcastle-Fan konnte man gegen 23 Uhr gestern buchstäblich wahnsinnig werden. Die spanische ‚as‘ nennt den Last-Minute-Pfiff sogar einen „Skandal in der Champions League“.