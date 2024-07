Fürth schlägt in der Serie A zu

Marlon Mustapha steht vor einer Rückkehr in die zweite Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Greuther Fürth den Österreicher für eine Saison von Serie A-Aufsteiger Como Calcio ausleihen. Der Deal soll zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen enthalten. Der Medizincheck ist bereits erfolgreich abgeschlossen.

Mustapha war in der vergangenen Rückrunde an Fortuna Düsseldorf verliehen. Für die Rheinländer lief der Mittelstürmer insgesamt zehnmal auf, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. In Italien läuft Mustaphas Vertrag noch bis 2027.