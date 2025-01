Milan lehnt 85 Millionen ab

Al Nassr hat es kurz vor dem heutigen Transferschluss in Saudi-Arabien vergeblich bei Rafael Leão (25) versucht. Gianluca Di Marzio berichtet von einer Anfrage des Ronaldo-Klubs, der dem AC Mailand am gestrigen Donnerstag 70 bis 85 Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt habe. Die Rossoneri wiegelten jegliche Verhandlungen wegen der Kurzfristigkeit ab.

Leão steht noch bis 2028 in Mailand unter Vertrag, sein Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro. Eine Alternative zum Portugiesen ist Brighton & Hove Albions Linksaußen Kaoru Mitoma (27), für den Al Nassr angeblich 107 Millionen Euro bietet.