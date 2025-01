Nach Durán: Al Nassr arbeitet an 100-Millionen-Transfer

Victor Boniface saß schon auf gepackten Koffern, muss nun aber doch bei Bayer Leverkusen bleiben. Denn bekannterweise ließ Al Nassr den Transfer des Werkself-Stürmers trotz Einigung aller Parteien platzen. Der Grund: Statt Boniface holt der Saudi Pro League-Vertreter nun Jhon Durán von Aston Villa für mehr als 77 Millionen Euro.

Wer denkt, dass der 21-jährige Kolumbianer somit der Königstransfer des Ronaldo-Klubs ist, liegt aber offenbar daneben. Denn wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchte Al Nassr vor dem saudischen Transferschluss am morgigen Freitag auch noch Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion verpflichten.

Ein erstes Angebot über 65 Millionen Euro ist bei den Seagulls bereits für den japanischen Flügelspieler eingegangen. Der Klub von Trainer Fabian Hürzeler habe dieses jedoch entschieden abgelehnt. Al Nassr lässt sich davon aber offenbar nicht abschrecken.

Ablöse über 100 Millionen?

Laut dem ‚CBS‘-Journalisten James Benge bereiten die Saudis ein zweites und finales Angebot für den 27-Jährigen vor. Umgerechnet schwindelerregende 107 Millionen Euro soll diese Offerte betragen. Ob die Seagulls da Nein sagen können?

Mitoma zählt seit geraumer Zeit zu den Leistungsträgern in Brighton und machte sich international einen Namen als einer der technisch stärksten Spieler der Premier League. In der laufenden Saison kommt der 26-fache Nationalspieler auf fünf Tore und drei Vorlagen in 23 Liga-Einsätzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.