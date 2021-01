Wintertransfermarkt: Diese Spieler gibt es ablösefrei

Diego Costa (32, zuletzt Atlético Madrid)

Der prominenteste Akteur ohne Vertrag ist Diego Costa. Einvernehmlich trennten sich Atlético Madrid und das Enfant terrible Ende des vergangenen Jahres. Seit dem wird die Liste interessierter Vereine immer länger. Neben Tottenham Hotspur, den Wolverhampton Wanderers, dem FC Arsenal und Fenerbahce weckt der Stürmer auch bei zwei Klubs aus Saudi-Arabien Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jack Wilshere (29, zuletzt West Ham United)

Der ehemalige Gunner stand bis Oktober noch bei West Ham United unter Vertrag, ehe man das Arbeitsverhältnis nicht ohne Nebengeräusche beendete. Öffentlich trat der zentrale Mittelfeldspieler gegen seinen Lieblingsklub aus Kindheitstagen nach. Nun sucht er eine neue Möglichkeit, um seine Erfahrung aus Premier League (182 Einsätze), Champions League (22) und Nationalmannschaft (34) bei einem anderen Team einzubringen. Zuletzt verweilte er als Trainingsgast beim AFC Bournemouth.

Mario Mandzukic (34, zuletzt Al-Duhail SC)

Der aggressive Mittelstürmer wartet noch immer auf den richtigen Verein. Zugegeben, es könnte der letzte sein, für den er im professionellen Fußballgeschäft die Schuhe schnürt. Mandzukic stand im November schon mal ganz oben auf der Liste von Celta Vigo, doch das Interesse scheint abgeebbt. Auch aus Russland nahm man offenbar Kontakt zu den Vertretern des Kroaten auf. Ob und wo Mandzukic künftig auflaufen wird, steht noch in den Sternen.

Hulk (34, zuletzt Shanghai SIPG)

Der Hype um das brasilianische Kraftpaket ist längst verklungen. Nach über vier Jahren in China und einem Alter von inzwischen 34 Jahren scheint ein Engagement in einer europäischen Topliga kaum noch vorstellbar. Trotz Interesse aus Saudi-Arabien ist ein Wechsel zurück nach Brasilien derzeit wahrscheinlicher. Dort sind in die Jahre gekommene Stars stets willkommen.

Daniel Sturridge (31, zuletzt Trabzonspor)

Dass der Engländer lediglich 26 Länderspiele vorweisen kann, liegt hauptsächlich an seiner Verletzungsanfälligkeit. Diese hat ihn auch eine längere Karriere in der Premier League gekostet. Zuletzt stand der Stürmer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unter Vertrag. Inzwischen ist Sturridge seit März 2020 ohne Fahrschein und sollte auch aufgrund seines Alters schnellstmöglich wieder Anschluss finden.

Jesé (27, zuletzt Paris St. Germain)

Der spanische Flügelspieler versuchte, seiner Entwicklung neues Leben einzuhauchen, als er 2016 von seinem Jugendklub Real Madrid in die französische Hauptstadt zu Paris St. Germain wechselte. Der Schuss ging nach hinten los. Es folgten mehrere unbefriedigende Leihen und letztlich die Vertragsauflösung im Dezember. Für einen Verein unterhalb der Kategorie von Real und PSG könnte Jesé aufgrund der ausbleibenden Ablöse ein Schnäppchen sein.

Ezequiel Garay (34, zuletzt FC Valencia)

Kurz nach der schweren Verletzung von Virgil van Dijk blitzte der Name Garay in der Gerüchteküche auf. Er wurde als potenzielle Verpflichtung genannt, um den Ausfall des Superstars beim FC Liverpool zu kompensieren. Daraus wurde nichts. Mit 201 Einsätzen in La Liga sowie der Erfahrung aus der portugiesischen Liga NOS, der russischen Premier League und 43 Champions League-Partien kann Garay aber noch immer ein Stabilisator für eine wackelige Defensive sein.

Shinji Kagawa (30, zuletzt Real Saragossa)

Den Offensivspieler kennt man noch als quirligen Spielmacher und festen Bestandteil der Dortmunder Meistermannschaft. Außerhalb des Signal Iduna Parks und auch bei seiner Rückkehr in eben diesen lief es für den Japaner leider nicht mehr so gut. Nach einem Abstecher in die zweite Liga Spaniens zu Real Saragossa ist er 97-fache Nationalspieler aktuell auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Weitere vertragslose Spieler