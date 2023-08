Rashica in die Türkei

Milot Rashica (27) setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Bei Besiktas erhält der Flügelspieler einen Vierjahresvertrag. Als Ablöse erhält Norwich City Vereinsangaben zufolge 5,25 Millionen Euro.

Besiktas ist für Rashica bereits die zweite Station in der Türkei. Die vergangene Saison verbrachte der frühere Bremer leihweise bei Galatasaray und war in 30 Einsätzen an 13 Treffern (sechs Tore, sieben Vorlagen) direkt beteiligt.