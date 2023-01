45 Millionen-Deal: Doppelte Kehrtwende bei Porro

Pedro Porro steht nun doch wieder unmittelbar vor dem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Laut Fabrizio Romano haben sich die Spurs mit Sporting Lissabon in langen Verhandlungen erneut auf eine Ablöse von 45 Millionen Euro für den Spanier geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch am Vormittag schien der Deal geplatzt, da sich Tottenham nicht an zuvor getroffene Vereinbarungen halten wollte. Es folgte ein weiterer Verhandlungsmarathon, ehe der Transfer des 23-jährigen Rechtsverteidigers am morgigen Deadline Day nun doch über die Bühne gehen kann.

Lese-Tipp

Bericht: Augsburg bedient sich in Lissabon