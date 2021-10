Medien: Lautaro-Verlängerung in trockenen Tüchern

Bei Inter Mailand ist Lautaro Martínez Schlüsselspieler in der Offensive, auch in der aktuellen Saison ist der Argentinier wieder in Topform. Folglich gehörte die Verlängerung mit dem 24-Jährigen zu den obersten Prioritäten der Sportlichen Leitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit dem heutigen Donnerstag können die Verantwortlichen offenbar einen Haken hinter die Sache machen. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano hat Lautaro am Morgen einen neuen Vertrag bei Inter unterschrieben. Das Arbeitspapier besitze Gültigkeit bis 2026. Der alte Kontrakt wäre 2023 ausgelaufen.

Bestätigung steht noch aus

Die Ausstiegsklausel des Argentiniers in Höhe von 111 Millionen Euro sei gestrichen worden, Inter kann in Zukunft die Ablöse für Lautaro also frei verhandeln. Eine offizielle Verkündung von Seiten des Vereins steht noch aus. Laut Romano soll diese in den nächsten Tagen erfolgen.

2018 war Lautaro für 25 Millionen Euro vom argentinischen Erstligisten Racing Club nach Mailand gewechselt. Seitdem kommt der 33-fache Nationalspieler auf 144 Einsätze, 54 Tore und 21 Vorlagen für die Nerazzurri.