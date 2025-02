Trotz Gehaltsreduzierung: Vivell bleibt in Manchester

Christopher Vivell behält seinen Job bei Manchester United. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, bleibt der gebürtige Karlsruher Director of Recruitment der Red Devils und unterschreibt einen Vertrag über mehrere Jahre. Dem Bericht zufolge nimmt er sogar eine Gehaltskürzung in Kauf.

Im Juli des vergangenen Jahres übernahm Vivell den Posten interimsweise, nun hat man sich also auf ein dauerhaftes Engagement verständigt. In der Bundesliga war der 38-Jährige als Scout für die TSG Hoffenheim sowie als Technischer Direktor und Kaderplaner für RB Leipzig tätig. Vor seiner Tätigkeit in Manchester arbeitete er als Technischer Direktor beim FC Chelsea.