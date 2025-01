Ouro-Tagba zurück in Köln

https://fc.de/ouro-tagba-steigt-nach-rueckkehr-ins-training-der-u21-ein

Ouro-Tagba steigt nach Rückkehr ins Training der U21 ein | 1. FC Köln

Mansour Ouro-Tagba kehrt nach einer halbjährigen Leihe an den SSV Jahn Regensburg zum 1. FC Köln zurück und nimmt ab sofort an der Vorbereitung der U21 auf die Rückrunde in der Regionalliga West teil. Der Stürmer war im Sommer zum Jahn gewechselt und in der Hinrunde der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal zu zehn Kurzeinsätzen gekommen. „Für die Entwicklung von Mansour ist es sehr wichtig, dass er eine Chance auf möglichst viel Spielzeit erhält und zudem systematisch an seinen Entwicklungsfeldern arbeiten