Neue Barça-Pläne: Weiterer Keeper soll kommen

Beim heutigen Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves (16:15 Uhr) wird Wojciech Szczesny (34) noch nicht im Kader stehen. Nach der Länderspielpause will Hansi Flick dann aber auf den routinierten Neuzugang zurückgreifen. Dies bestätige der Barça-Trainer auf der gestrigen Pressekonferenz. Ob Szczesny dann als Stammkeeper oder in zweiter Reihe agieren wird, ließ der deutsche Chefcoach vorerst offen.

Zur kommenden Saison – zu dieser Erkenntnis ist man in Barcelona nach Marc-André ter Stegens Verletzung gelangt – soll der Kader auf der Torhüter-Position tiefer aufgestellt werden. Das Vertrauen in Iñaki Peña (25), der in den vergangenen Wochen das Barça-Tor hütete, sei zwar prinzipiell vorhanden, allerdings zeige die aktuelle Situation, dass man nicht adäquat auf einen langfristigen Ausfall reagieren könne.

Die ‚Sport‘ berichtet, dass Marcin Bulka vom OGC Nizza in den Fokus gerückt ist. Der Pole ist 25 Jahre alt, befindet sich also im besten Fußballer-Alter, und ist Stammspieler sowie Leistungsträger beim Klub von der Côte d’Azur. Noch steckt das Gerücht zwar in den Kinderschuhen, dennoch ist gut vorstellbar, dass sich ter Stegen nach seiner Rückkehr ab der kommenden Saison mit einer neuen Torhüter-Konstellation auseinandersetzen muss.