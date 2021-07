Milan verpflichtet Tonali fest

Der AC Mailand sichert sich erneut die Dienste von Sandro Tonali von Brescia Calcio. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wechselt der 21-Jährige fest zum italienischen Vizemeister. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Bereits in der vergangenen Spielzeit stand das Mittelfeldtalent leihweise für die Mailänder auf dem Platz. Wettbewerbsübergreifend kam der Italiener auf 37 Einsätze. Seit Wochen war bekannt, dass Milan Tonali fest verpflichten will. Jedoch wollte der Verein die Kaufoption über 15 Millionen Euro nicht ziehen und strebte einen kostengünstigeren Transfer an.