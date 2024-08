Como bedient sich bei ManCity

Como 1907 schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Maximo Perrone wechselt vom englischen Meister Manchester City zum Serie A-Aufsteiger. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr mit Option auf eine Verlängerung der Leihe. Eine Kaufoption ist nicht im Deal enthalten.

Der defensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr an UD Las Palmas verliehen. In 30 Spielen erhielt der junge Argentinier die Gelegenheit, wichtige Spielpraxis zu sammeln. Nun darf Perrone sich also auf die Zusammenarbeit mit Trainer Cesc Fàbregas freuen.