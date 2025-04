ManCity: 35-Millionen-Zugang wieder weg?

Manchester City gibt Innenverteidiger Vitor Reis im Sommer nach einem halben Jahr womöglich wieder ab. Der brasilianischen Ausgabe von ‚Goal.com‘ zufolge beschäftigen sich die Skyblues mit einer Leihe des Abwehrtalents. Entsprechende Anfragen sollen bereits in Manchester eingetroffen sein. Reis war erst im Winter für knapp 35 Millionen Euro aus seiner Heimat von Palmeiras zu City gewechselt.

Auf der Insel kommt der frühere brasilianische U-Nationalspieler unter Pep Guardiola aber so gut wie gar nicht zum Zug, aktuell stehen gerade einmal drei Pflichtspieleinsätze für die Profis zu Buche. Jetzt kommt es darauf an, ob der spanische Fußballlehrer dem 19-Jährigen für die kommende Saison mehr Spielanteile in Aussicht stellt oder ob ein Gastspiel sinnvoller wäre.