Leihe: Hazard verlässt Dortmund

Die Zeit von Thorgan Hazard bei Borussia Dortmund ist beendet. Die PSV Eindhoven vermeldet die von FT angekündigte Leihe des belgischen Offensivspielers bis zum Saisonende. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

„Thorgan Hazard ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu einem Klub ausgeliehen zu werden, bei dem er regelmäßig auf dem Platz steht. Eindhoven befindet sich als Tabellendritter der Eredivisie mitten im Meisterschaftskampf und ist auch in der Europa League noch vertreten. Wir wünschen Toto für die kommenden Monate viel Einsatzzeit und den maximalen sportlichen Erfolg“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Hazard freut sich auf seine neue Aufgabe in Eindhoven, wie er auf der Vereinsseite der Niederländer sagt: „PSV ist in der Liga, im Pokal und in Europa immer noch konkurrenzfähig. Ich freue mich riesig auf die großen Spiele.“

Dreieinhalb Jahre brachte Hazard in Dortmund zu, zuvor war er fünf Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach am Ball. In Schwarz-gelb wechselten sich starke Phasen mit schwachen ab. In der laufenden Saison wusste der 29-Jährige selten zu überzeugen. In 21 überwiegend kurzen Einsätzen erzielte er lediglich ein Tor.