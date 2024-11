Nach Gladbach-Abflug: Wolf rechtfertigt MLS-Wechsel

Hannes Wolf hat seinen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum New York City FC Revue passieren lassen. „Wenn du in meinem Alter aus der Bundesliga in die MLS wechselst, fragen sich vor allem in Deutschland viele Leute: Warum macht er das? Nach der schwierigen Zeit in Gladbach, wo die Dinge über Jahre hinweg nicht so liefen, wie ich mir, wie alle sich das vorgestellt hatten, wollte ich einfach mal raus und wieder in Ruhe arbeiten. Einen richtigen Reset machen“, liefert der österreichische Angreifer im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ die Antwort auf die Frage, warum er sich im Januar für ein Engagement in den Staaten entschied.

Rückblick: 2020 hatte Gladbach den Linksfuß zunächst von Ligarivale RB Leipzig ausgeliehen. 2021 folgte die Festverpflichtung für rund 9,5 Millionen Euro. Den hohen Erwartungen bei der Borussia konnte der verletzungsanfällige Wolf, dem auch Angebote deutscher Klubs vorlagen, jedoch nicht gerecht werden. In New York blüht der Offensivspieler wieder auf (elf Torbeteiligungen in 34 Ligaspielen): „Ich fühle mich topfit, habe hier mittlerweile 40 Spiele in den Beinen und bin komplett verletzungsfrei.“