FCA führt Córdova-Gespräche

Ex-Hamburger Bobby Wood (29) hat keine Zukunft bei Real Salt Lake City. Wie der MLS-Klub bekanntgibt, wird die Vertragsoption für die Saison 2023 nicht gezogen. In der Spielzeit 2022 schoss Wood drei Tore in 14 Spielen, seit Ende Juni fiel der Stürmer verletzt aus.

Beim Verein aus Utah bleiben könnte derweil der bis Jahresende vom FC Augsburg ausgeliehene Sergio Córdova (25). Laut Klubangaben laufen Transfergespräche mit dem FCA. In 35 Einsätzen für Salt Lake City erzielte der Angreifer elf Tore.

#RSL announces end-of-year roster moves.



Thank you Bobby, Tate, Nick, Johan, Chris and Bret for all you did for the Club. We wish you the best in the future!