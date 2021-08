HSV: Keeper Johansson im Anflug

Beim Hamburger SV hat man offenbar den Nachfolger für den zum FC Bayern abgewanderten Sven Ulreich (33) gefunden. Laut dem schwedischen ‚Aftonbladet‘ stehen die Rothosen kurz vor der Verpflichtung von Marko Johansson. Der 22-jährige Schlussmann von Malmö FF soll gegen eine Ablöse von umgerechnet rund 980.000 Euro in die Hansestadt wechseln.

Johansson rückte bei Malmö in der abgelaufenen Saison für den verletzten Stammkeeper Johan Dahlin in die erste Reihe und stand in 16 Partien zwischen den Pfosten. Der 1,94 Meter große Rechtsfuß hatte zuvor bei drei Leihen Erfahrung in mehr als 111 Pflichtspielen in der ersten und zweiten schwedischen Liga gesammelt. Beim HSV würde er sich künftig mit Daniel Heuer Fernandes um den Stammplatz zwischen den Pfosten messen.